Zwingener Schulleiter zu unrecht entlassen

Ein Blick zurück: Als eine Klasse im Laufentaler Vergleichstest im Herbst 2017 auffällig schlecht abschneidet, fühlt sich deren Lehrerin bestätigt. Seit sie die 5.Klasse einige Monate zuvor übernommen hatte, stellte sie in verschiedenen Bereichen Lücken fest. Bei ihren Nachforschungen findet sie heraus, dass die Klasse zuvor während drei Jahren mit anthroposophischen Lehrmethoden unterrichtet worden ist.

Die Lehrerin sucht das Gespräch mit dem Schulleiter. Doch dieser verteidigt die Rudolf-­Steiner-Pädagogik. Diese solle auch an einer Staatsschule Platz haben. Weil sie diesen Kurs nicht unterstützen kann, reicht die Lehrerin schliesslich die Kündigung ein.

Dies bringt einiges ins Rollen: Schüler hängen Plakate auf, auf denen sie dem Schulleiter vorwerfen, er habe ihre Lehrerin ­gemobbt, bis sie kündigte. Die ­Eltern intervenieren, der Lehrerverband reicht eine aufsichtsrechtliche Anzeige ein, und die Schule ist damit beschäftigt, ­Informationsabende für die besorgten Eltern zu organisieren.

Schulrat mitverantwortlich

Das Ganze mündete schliesslich darin, dass der Schulrat dem langjährigen Schulleiter fristlos kündigte. Diese Kündigung war unverhältnismässig, wie der ­Regierungsrat nun beschloss. In den 26 Jahren, in denen Erich Rubitschung in Zwingen arbeitete, wurden ihm «stets gute bis sehr gute Leistungen attestiert», wie Rubitschung in einer privaten Medienmitteilung aus dem Regierungsbeschluss zitiert. Ausserdem sei der Schulrat mitverantwortlich gewesen, «ins­besondere bezüglich des Schulprogramms, das er genehmigte». Dieser habe es verpasst, die gesetzlich vorgesehenen Massnahmen für den Schulleiter auszusprechen, der mit 63 Jahren kurz vor der Pensionierung stand.

Rubitschung, der in seiner Karriere neben Zwingen auch in Nenzlingen, Dittingen, Wahlen und Burg als Schulleiter tätig war, ist zwar erleichtert über den Entscheid des Kantons. Doch ­seine Reputation in der Öffentlichkeit habe aufgrund der Kündigung stark gelitten.

Laut Schulratspräsident Harald Schmidlin herrscht an der Zwingener Primarschule wieder Normalität. Sämtliche Vakanzen konnten wieder besetzt werden, und nach einer einjährigen Interimslösung hat am 1.August auch die neue Schulleiterin angefangen. «Es ist schnell wieder Ruhe eingekehrt, worüber wir alle sehr froh sind.»