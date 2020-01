Zwietracht bei den Polit-Junioren

Harmonie am Sonntag, Zoff am Montag. Der ehrenamtlich geführte Verein Suuberewald will seit geraumer Zeit diverse Jungparteien bei einer überparteilichen Putzaktion an einen Tisch bringen. Nachdem dies am letzten Sonntag in Liestal geklappt hat, äusserten sich am Montag die Juso und das Junge Grüne Bündnis (JGB) kritisch zu der ­Aktion. Dies, obwohl die Jung­sozialisten selbst auch an dem Putzeinsatz teilnahmen.