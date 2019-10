Zeglingen mutiert zum Gamer-Paradies

In der Zeglinger Mehrzweckhalle herrscht eine Dunkelheit, als wäre es mitten in der Nacht. Dabei ist es 16 Uhr am Samstagnachmittag. Die Fenster sind jedoch abgedeckt, Licht kommt einzig und in ziemlich unnatürlichen Farben von den unzähligen Computern, die in der Halle aufgebaut sind.