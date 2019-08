Windpark Chall: Gegner geben nicht auf

Für die einen wäre es ein Symbol für eine nachhaltige Energiezukunft, für die anderen hingegen ein Sündenfall in Sachen Landschaftsschutz: Auf der Challhöchi, einem bewaldeten Hügel zwischen dem Lützeltal und dem Leimental nahe der französischen Grenze, sollen fünf Windräder gebaut werden. Jedes hat eine Nabenhöhe von 140 Metern und einen Rotordurchmesser von 120 Metern. Insgesamt würden die Türme also 200 Meter in die Höhe ragen und wären entsprechend weithin zu sehen. Zu stehen kämen die Windräder auf den Gebieten der Baselbieter Gemeinden Röschenz und Burg im Leimental sowie der Solothurner Gemeinde Kleinlützel.