«Wie heissen deine Enkelkinder?»

In der Schweiz, so weiss das Bundesamt für Gesundheit, leben schätzungsweise 148 000 Demenzbetroffene. Jährlich kommen 28 100 Neuerkrankungen hinzu. Dies entspricht im Vergleich zur Bevölkerungszahl in etwa den Zahlen, die für Deutschland erhoben wurden, wo rund 1,7 Millionen Menschen an Demenz erkrankt sind. Der zunehmende Anstieg der Lebens­erwartung wird die Zahl der ­Demenzerkrankungen weiterhin in die Höhe treiben.