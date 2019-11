Wie eine Firma mit 340 Mitarbeitern zügelt

Der Termin steht. Ab 24. April 2020 heisst es für die Stöcklin Logistik AG: Koffer packen und von der Dornacherstrasse in Aesch an die Wahlenstrasse in Laufen ziehen. 340 Mitarbeitende werden die Züglete ins Laufental antreten, 30 weitere bleiben im sankt-gallischen Rapperswil-Jona, dem Kompetenzzentrum für Intralogistik und Materialflusssoftware. Urs Grütter, Mehrheitsaktionär, Präsident des Verwaltungsrates und CEO des Unternehmens in Personalunion, freut sich wie ein werdender Vater auf sein «Baby». Klar ist deshalb für den 63-Jährigen, dass für ihn mit 65 noch lange nicht Schluss sein wird. Zu emotional ist seine Bindung zum neuen Hauptsitz.