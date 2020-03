Wie die Baselbieter Politik vom Coronavirus zunehmend lahmgelegt wird

Zudem sagt die CVP-Politikerin: «Die Gemeindeversammlung ist nicht aufgehoben, nur verschoben.» Eines hält sie jedoch bereits fest; die GV werde nicht online von zu Hause aus stattfinden. «Das kann ich mir nicht vorstellen, so weit sind wir noch nicht.» Das Zusammenkommen der Bürger sei weiterhin wichtig.

Bald Live-Kommunikation

Der Politologe Mark Balsiger beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Politik des Landes. Er zweifelt nicht daran, dass sich die Parteien ihrer Verantwortung bewusst seien. «Alle befinden sich in einer belastenden Phase, weil komplett offen ist, was noch kommt», sagt er zur BaZ. Er findet es allerdings nicht zwingend, dass man sich an einer Parteiversammlung physisch trifft. Die traditionelle Form des Zusammenkommens müsse in schwierigen Situationen ersetzt werden können, etwa durch Live-Kommunikation übers Internet.

Einige Exponenten seien sehr vorsichtig, betont Balsiger ausserdem. «Mit jeder Absage gibt man der Bevölkerung das Signal, die Situation werde schlimmer.» Dass Fussballspiele und kulturelle Veranstaltungen abgesagt werden, sei dagegen logisch.