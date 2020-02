Widerstand gegen die SBB-Baupläne

Es ist Landrat Jan Kirchmayr (SP), der die Ankündigungen der SBB zum Bau der Doppelspur bei Grellingen nicht auf sich sitzen lassen will. Er lanciert zwei Vorstösse, die er an der kommenden Landratssitzung einreichen will. Bereits hat er dafür seine eigene Fraktion sowie die CVP/GLP-Fraktion als Mitunterzeichner gewonnen – weitere dürften folgen. Bekämpfen will er damit in erster Linie die von den SBB angekündigte fünfmonatige Totalsperre der Bahnlinie.