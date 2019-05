Wettbewerb für Sek-II-Campus in Muttenz entschieden

Die Jury hat sich gemäss der Mitteilung einstimmig für das Siegerprojekt entschieden. Dieses habe betrieblich, funktional und architektonisch am meisten überzeugt und sei auch wirtschaftlich das beste. Am Projektwettbewerb haben 15 Teams Vorschläge für Um- und Neubauten eingereicht.

Nachhaltige, städtebauliche und wirtschaftliche Aufwertung

Auf dem Schulareal Kriegacker im Polyfeld plant der Kanton Basel-Landschaft verschiedene Erweiterungen und Umnutzungen für die Sek-II-Schulen. Berufsschule, Fachmittelschule und Gymnasium sollen dereinst in einem SEK-II-Schulcampus neu organisiert werden.

Zudem streben der Kanton und die Gemeinde Muttenz gemeinsam eine nachhaltige, städtebauliche und wirtschaftlichen Aufwertung des Quartiers Polyfeld in Muttenz an. In einer ersten Phase sollen die Gewerblich-Industriellen Berufsfachschulen mit Standorten in Muttenz, Pratteln und Liestal zusammengeführt werden. Untergebracht werden sollen sie in jenen Gebäuden, die durch den Umzug der Fachhochschule Nordwestschweiz in einen Neubau frei geworden sind.