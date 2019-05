Wertschöpfung von 1,6 Milliarden Euro

Viele Unternehmen in der ­Region seien auf den Flughafen ­angewiesen: «Auch dies muss zur Sprache kommen», sagte Oberbeck im vergangenen Februar der BaZ, als er den Vorstoss im Landrat einreichte. Er könne zwar die Debatte um den Fluglärm nachvollziehen, doch es dürfe nicht vergessen gehen, dass der Euro-Airport Teil der ­Infrastruktur der Region sei. Die Antworten der Regierung auf die Fragen würden mithelfen, die Diskussion um den Flughafen zu versachlichen.

Vergleichbar mit Agrochemie

Jetzt hat die Regierung die wirtschaftlichen Eckwerte zusammengestellt. Sie stützt sich dabei hauptsächlich auf die Studie von Steer Davies Gleave, die der Euro-Airport in Auftrag gegeben hat. Bei Steer Davies Gleave handelt es sich um eine global tätige Consulting-Firma, die sich auf Expertisen spezialisiert hat, die kommerzielle, wirtschaftliche, technische und planerische Aspekte zusammenführen.

26'000 Arbeitsplätze werden direkt durch die Aktivitäten des Euro-Airports bewirkt, davon 6'500 Arbeitsplätze am Flughafen. 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Flughafen haben ihren Wohnsitz im Baselbiet, etwa 1'200 insgesamt in der Schweiz. Die volkswirtschaftliche Wertschöpfung in der Nordwestschweiz, im Elsass und In Südbaden beläuft sich auf 1,6 Milliarden Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass jeder erwirtschaftete Euro zwei weitere in der Region bewirkt.

Volkswirtschaftliche Bedeutung wird zunehmen

Die Wertschöpfung des Flug­hafens ist vergleichbar mit der Agrochemie und etwa halb so gross wie in der Forschung und Entwicklung in der Biotechnologie. Prognosen würden zeigen, schreibt die Regierung, dass die volkswirtschaftliche Bedeutung noch zunehmen werde.

Das umstrittene Frachtgeschäft hat eine nicht zu unterschätzende Dimension erreicht: Die Luftfracht generiert rund 800 Arbeitsplätze und ist für eine Wertschöpfung in dreistelliger Millionenhöhe verantwortlich.

Wichtiger Logistik-Cluster

Die Baselbieter Regierung schreibt dazu, dass sich der Euro-Airport wegen seiner besonderen Lage im Dreiland «optimal als Logistikplattform» eignen würde. Er ist damit Teil des für Basel wichtigen Logistik-Clusters. Rund 70 Prozent der Transporte stammen aus der Pharmaindustrie. Zudem fungiert der Flughafen Basel-Mulhouse als zentrale Drehscheibe für die Expressfracht. Rund 80 Prozent der Expressfracht der Schweiz werden über den Euro-Airport abge­wickelt, zudem grosse Teile des südlichen Elsasses bis Strassburg und von Südbaden bis Freiburg im Breisgau. Dazu bilanziert die Regierung: «Mit dem Vollfrachtterminal besteht eine Infrastruktur, die für die regionale Wirtschaft, namentlich für die Bereiche Pharmazie sowie Life Science unerlässlich ist.»