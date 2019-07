Wenn der Blues im Stedtli groovt

Südstaatenfeeling

Schon bald erfüllen bluesige Grooves den lauschigen Platz und erste Tanzfreudige wagen vorsichtige Schritte auf dem alten Kopfsteinpflaster. Den Auftakt des Abends leistet die Schweizer Band Centrifuge um Thomas Moeckel und Alain Veltin, die in den 70er-Jahren erfolgreich unterwegs waren und jetzt ein Revival wagen. Das bluesige Repertoire ist gespickt mit Rhythm ’n’ Blues, Fusion und Jazzrock-Klängen. Das Publikum fordert mit begeistertem Applaus eine Zugabe.

Südstaatenfeeling kommt anschliessend mit der aus Verona angereisten Band Morblus auf. Das Quartett begeistert seit 25 Jahren das Publikum mit seinem amerikanischen Blues made in Italy. Begleitet von seinen Bläsern zieht Frontmann Roberto Morbioli, Gitarrist, Sänger und Songwriter der Band, die Zuschauer in seinen Bann. Mit seinem italienischen Charme und mitreissenden Gitarrensolos rockt er mitten durchs Publikum. Aufgewachsen in einer Musikerfamilie, hat Morbioli mit 15 Jahren die Gitarre und den Blues entdeckt. Seit 1991 ist er mit der Liveband Morblus unterwegs und hat sich mit seinem Blues-, Rhythm-and-Blues- und Soul-Repertoire nicht nur in Europa, sondern auch in den USA einen Namen gemacht.

Ein besonderer Ort

«Einfach Hammer», entfährt es einer Zuschauerin, die sich vom Rhythmus mitreissen lässt. Das Sahnehäubchen zum Schluss des Abends bietet die aus Brooklyn stammende Bette Smith & Band. Die Frau mit der gewaltigen Soulstimme lässt es so richtig krachen und bringt den Platz zum Kochen. Mit ihren energiegeladenen Songs gelingt es ihr, das Publikum zu verzücken.

Auch Renato Steger und sein Bruder haben sich den Stedtli-Blues nicht entgehen lassen. Bei einem kühlen Bier führen sie sich den Blues zu Gemüte. «Ich bin soeben in die Gegend gezogen und bin deshalb zum ersten Mal hier», erzählt der 31-Jährige mit gepflegtem Bart. «Wir wollten uns das mal anschauen. Und Blues ist immer eine gute Sache.» Sein Bruder ist extra aus Olten angereist.