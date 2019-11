Weniger Steuern für Gemeinden – aber wie viel?

Doch stimmen diese Zahlen auch? Die Regierung geht in den Abstimmungsunterlagen von anderen aus. Dort werden für alle 86 Gemeinden in der Zeit von 2020 bis 2024 Mindererträge von netto 65 Millionen Franken errechnet. Netto deshalb, weil sie mit dem Anteil an den direkten Bundessteuern verrechnet werden. Zudem bestreitet die Gemeinde Pratteln das ins Feld ­geführte Minus von 17,5 Millionen ausdrücklich. Entgegen der Darstellung des Komitees «Nein zur masslosen Steuervorlage 17» rechnet der Prattler Gemeinderat sogar mit positiven Effekten aus der Annahme der SV17. Die vom Komitee angeführten Zahlen seien weder nachvollziehbar noch realistisch, heisst es in der Medienmitteilung von dem ­Gemeinderat.

Optimistisches Pratteln

Pratteln rechne aufgrund eigener Analysen im Gegenteil mit steigenden Steuereinnahmen im Falle der Zustimmung zur Vorlage. Hingegen müsse aufgrund von Gesprächen mit ansässigen internationalen Firmen davon ausgegangen werden, «dass diese bei Ablehnung der Vorlage den Standort Baselland und damit auch Pratteln infrage stellen und möglicherweise verlassen werden». Entsprechend stellte der Gemeinderat die Chancen durch die SV17 den Risiken im Falle einer Ablehnung gegenüber.

Welche Zahlen die richtigen sind, wird sich möglicherweise erst später bei Anwendung des neuen Systems und in Kenntnis der Entwicklung herausstellen. Vielleicht ist der Prattler Gemeinderat ja etwas zu optimistisch mit seinen Prognosen. Und ob die konjunkturunterlegten Annahmen der Regierung zutreffen, wird sich auch noch weisen müssen.

Demgegenüber könnte sich allerdings auch das SP-Komitee mit seinen Annahmen täuschen. Die errechneten Einbussen der Gemeinden beruhen offenbar auf der Tatsache, dass bei einer Ablehnung alles beim Alten bliebe. Dass also keine juristische Person nach einer Ablehnung der SV17 dem Baselbiet den Rücken kehren und brav weitermachen würde wie bisher. Eine Hypo­these, die mindestens so optimistisch ist wie diejenige der Prattler.

Neue Lasten für Liestal

Schon eher realistisch scheint demgegenüber die Annahme des Liestaler Stadtpräsidenten Daniel Spinnler. Er geht von einem Ertragseinbruch aufgrund der SV17 von 2,4 Millionen Franken aus, wobei 440000 durch den Anteil an der direkten Bundessteuer aufgefangen werden. Wie es in den Folgejahren dann weitergehe, werde man sehen. Spinnler geht nämlich von erheblichen Auswirkungen der Einbussen auf den Finanzausgleich aus. Mit anderen Worten: Liestal kann ab 2021 mit höheren Beiträgen aus dem Finanzausgleich rechnen. Es wird nämlich nicht so sein, dass Gemeinden wie Binningen, die mangels juristischer Personen kaum Einbussen aufgrund der Steuervorlage 17 erleiden, nicht betroffen sein werden. Diese müssen dann einfach mehr in den Finanzausgleich abliefern.