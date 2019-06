Weiteres Denkverbot abgeschmettert

Gestern versuchten die Linken ein Denkverbot via Moratorium zum Ausbau des Westrings zu erlassen. Es scheiterte im Grossen Rat. Nun geschah Ähnliches im Nachbarkanton. Der Baselbieter Landrat entschied sich am Donnerstag gegen die Überweisung von Vorstössen, die ein vorsorgliches Verbot eines Ausbaus auf vier Spuren forderten.Unbestritten ist, dass die in die Jahre gekommene Rheinfelderstrasse durch den Hardwald saniert werden muss. Insbesondere war man sich im Landrat einig, dass beim Grundwasserschutz baulicher Nachholbedarf herrscht.