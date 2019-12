Wasserverlust von einer Badewanne pro Minute

In der Rothenflüher Wasserleitung gibt es ein Leck. Bereits am vergangenen Mittwoch hat der Brunnenmeister bei einer alltäglichen Kontrolle festgestellt, dass eine überaus grosse Menge an Wasser verloren geht. Pro Minute waren es zwischen 100 und 200 Liter, also das Volumen einer durchschnittlichen Badewanne.