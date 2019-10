Waldökologe warnt vor Aktivismus

«Der Klimawandel ist eine Realität, und er beginnt, den Wald zu erfassen.» Dies erklärte am Freitag Harald Bugmann, Professor für Waldökologie an der ETH Zürich, in seinem Referat an der Fachtagung «Der Wald im (Klima-)Wandel» des Verbands Schweizer Forstpersonal. Sinnigerweise fand die Veranstaltung im Werkhof der Bürger­gemeinde Basel in Birsfelden am Eingang zum massiv von der Trockenheit geschädigten Hardwald statt. Dies und die Aus­sage, dass an der Notwendigkeit einer drastischen Reduktion der CO2-Emissionen kein Weg vorbeiführen könne, gehörten zu den Gewiss­heiten, die der Wissenschaftler präsentierte.