«Waldenburgerli» entgleist in Oberdorf

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr entgleiste die Waldenburgerbahn bei der Einfahrt in die Station Winkelweg in Oberdorf . Auf einem Video ist der entgleiste Zug zu sehen, der noch gegen einen Signalmast geprallt ist.

Die Baselland Transport AG bestätigt den Unfall auf Anfrage von 20 Minuten. Es seien keine Personen verletzt worden. Zurzeit würden Ersatzbusse zwischen der Station Hirschlang und Waldenburg verkehren.