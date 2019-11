Vor diesem Hintergrund muss die Frage «Kirchliche Gemeinden – wozu noch und wohin?» verstanden werden, die sich die Veranstalter der Ökumenischen ­Religionsgespräche Leimental stellen. Eine Frage, die Bischof Felix Gmür und Kirchenrats-­Präsident Lukas Kundert im Pfarreisaal Heiligenkreuz zu beantworten versuchten.

«Ich dachte, typisch Kirche», so Felix Gmür. Das Wort «noch». Es werde zurückgeblickt. Früher ist etwas gut gewesen. Aber bringt es das «noch»? Mit diesem «‹Nochismus› müssen wir wohl leben».

Kein fertiges Konstrukt

Mit dem Blick zurück lasse sich keine Antwort finden. «Wir sehen, dass das Gemeindemodell die Leute nicht anspricht.» Deshalb brauche es Veränderung, ein Umdenken. Das zweite Vatikanum «spricht von einer Volk-Gottes Theologie»: Sie besagt, die Gläubigen sind unterwegs als Pilgerinnen und Pilger. Auch eine institutionalisierte Gemeinde soll, so Gmür, mit den Leuten unterwegs sein. Das heisst «vorwärtspilgern, nicht rückwärts». Eine Gemeinde soll hierfür Räume öffnen. Nicht nur Räume im architektonischen Sinne, sondern Foren, Begegnungsmöglichkeiten.

Für die Gemeinden gebe es, so Gmür, kein Patentrezept. Es brauche Kreativität. «In der Gemeindetheologie der 70er-Jahre mussten die Leute kommen. Es war eine Angebots-, auch ein bisschen eine Konsumkirche.» Heute ist es anders. Der jetzige Papst regt an: «Dreht euch nicht um euch selbst, sondern geht raus.» Gleichzeitig brauche es Orte, wo die Leute hinkommen können. «Schöne, grosse Zentren.» Etwa Einsiedeln oder Mariastein, aber auch die Clarakirche im Kleinbasel oder das Münster. «Da kommen die Leute.» Eine Kirchgemeinde sei kein fertiges Konstrukt. «Sie ist offen für die Leute oder geht zu ihnen hin.» Und: «Sie zeigt Profil.»

In Basel, so sagte Lukas Kundert nach einem längeren historischen Exkurs über den Begriff der Gemeinde, «gibt es Kirchgemeinden, die sich als Verwaltungsgemeinden verstehen». Es gebe jedoch auch Gemeinden, die bewusst ein neues Modell leben und maximal 300 Personen ansprechen. In einer grösseren Gruppe könne, so Kundert, keine Bindung aufgebaut werden. Diese kleinen Gemeinden seien «wie eine Zelle unterwegs».

Postkonfessionelles Zeitalter

Bei zwanzig Prozent Christen in einer Stadt gebe es einen unendlich grossen Markt. «Wir haben unser Herz, das für den Glauben brennt», gleichzeitig «die grosse Not, dies nicht vermitteln zu können». In den verschiedenen Milieus der Gesellschaft werde vor allem das bürgerliche angesprochen. Es gebe jedoch zehn verschiedene Milieus; neun von ihnen blieben unbeachtet. Sie liessen sich nur ansprechen, «wenn wir uns auf die Ästhetik dieser Milieus einlassen». Will sagen: «Wir müssen den Musik-, den Predigerstil und den Stil der Räumlichkeiten anpassen.» Deshalb müssten neue Räume geschaffen, die Botschaft inhaltlich differenziert herübergebracht werden.