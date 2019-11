Von «bestmöglich» bis «mutlos»

Nachdem die Baselbieter Regierung am Donnerstag bekannt gegeben hat, dass sie in ihrer Spitalstrategie auf die bisherigen Standorte Liestal und Bruderholz setzt und in naher Zukunft keinen Neubau plant, ist das Echo vielschichtig und divers.

Die Parteien reagieren mehrheitlich positiv auf den Entscheid, allen voran die SVP, deren Regierungsrat Thomas Weber als Gesundheitsdirektor bei dem Projekt federführend ist. Bei der gewählten Option handle es sich um eine «tragfähige, rasch und flexibel umsetzbare Strategie mit Optionen für langfristige Entwicklungen», schreibt die Partei in einer Mitteilung.