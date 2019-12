Von Zwängen umzingelt

Jede und jeder kennt wohl das Gefühl: Man geht aus dem Haus. Und nach wenigen Metern fragt man sich: «Habe ich wirklich abgeschlossen?» Man ist geneigt, umzukehren und zu kontrollieren. Michael Weder* kennt solche Gefühle zuhauf. Er ist 57, wohnt im unteren Baselbiet und leidet seit Jahren an einer sogenannten Zwangsstörung: Er hat den Drang, all seine Handlungen immer wieder zu kontrollieren. Der Kontrolldrang ist so stark, dass an ein normales Leben mit Arbeitsstelle, Familie und sozialem Umfeld nicht zu denken ist.