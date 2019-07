Von Freispruch bis Gefängnis ist alles möglich

Nein, wohl fühlte sich Staatsanwältin Evelyn Kern nicht, als sie den Strafantrag für die Sterbebegleiterin Erika Preisig stellte: Fünf Jahre Gefängnis schienen auch ihr zu viel. Aber ihrer stringenten Logik zufolge musste sie schon aus formellen Gründen die Mindeststrafe einfordern, wenn sie «vorsätzliche Tötung» anklagt: Preisig habe eine psychisch kranke Frau, die in Bezug auf ihr Krankheitsbild nicht urteilsfähig war, in den Tod befördert. Das gesetzlich geforderte Fachgutachten für solche Fälle holte die Baselbieter Sterbehelferin nicht ein, obschon sie dies selber als «heikel» empfand. Neun Wochen zuvor stoppte die Sterbehilfeorganisation Exit die Freitodbegleitung der betroffenen Patientin, weil deren Unterlagen fehlten. Nicht so Preisig, die den Todeswunsch unbürokratisch erfüllt hat.