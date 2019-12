Vom Schaf zum Weihnachtsbaum

Verbesserte Bodenaktivität

«Das ist unser erster Versuch. Ob die Wolle wirkt, kann ich noch nicht sagen. Aber ich will nichts unversucht lassen, den Bäumen einen besseren Jugendstart zu ermöglichen.» Mit Jugendstart meint der Landwirt die erste Zeit nach der Anpflanzung in seinem Hain. Da hat der Baum allerdings bereits vier Jahre Baumschule im Geäst. Bis er geschmückt in den Stuben der Region steht, vergehen weitere sechs bis zehn Jahre.

Hugi probt mit mehreren Düngern. Von allen erhofft er sich eine verbesserte Bodenaktivität. Sie soll zu regerem Wurzelwachstum und dadurch zu einer höheren Aufnahme von Wasser führen. «Ich bin zuversichtlich, dass der Dünger auch die Fähigkeit des Bodens verbessert, um Wasser zu speichern.»

Daraus, dass die Wolle sein Favorit unter den getesteten Düngern ist, macht Beat Hugi keinen Hehl. Immerhin hält er respektive seine Eltern selbst 20 Schafe. Die paar Fränklein, die sie für deren Wolle bekommen, decken gerade so die Kosten für den Wolldünger. Beat Hugi ist etwas anderes viel wichtiger: «Es wäre der perfekte Kreislauf.»