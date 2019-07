Viele falsche Polizisten in Dornach

In den letzten Tagen gingen bei der Kantonspolizei Solothurn erneut rund 40 Meldungen von Bürgern ein, welche am Telefon von Betrügern kontaktiert worden sind. Wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt, seien alleine in der Gemeinde Dornach 20 Meldungen von besorgten Leuten eingegangen. Die Kriminellen sprächen in aller Regel Hochdeutsch und geben sich als Polizisten aus, die in Zusammenhang mit Einbrüchen oder verhafteten Einbrechern Dinge abzuklären hätten.