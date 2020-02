Viele Gemeinden fallen bei Kontrolle durch

Zwischen den verschiedenen Gemeinden klaffen immer noch enorme Lücken, wenn es um die Umsetzung des Sozialhilfegesetzes geht. Vor allem bei den verschieden grossen Gemeinden ist der Unterschied enorm. Während Ortschaften wie Allschwil, Reinach oder Binningen mit einer eigenen Sozialdienststelle arbeiten, fehlt den eher kleineren Kommunen oftmals das nötige Wissen. Insgesamt könne man aber nicht verallgemeinern, lässt die kantonale Direktion verlauten. Denn grundsätzlich stelle das Sozialamt in vielen Gemeinden – ganz gleich welcher Grösse – Optimierungspotenzial fest.

Verschlechterung seit letztem Audit

Wirft man einen Blick auf das vergangene Audit, sollen sich viele Gemeinden gar verschlechtert haben. Bei einigen Ortschaften habe sich die Lage nach der vorherigen Überprüfung sogar derart verschlimmert, dass der Kanton Massnahmen ergreifen musste. Bianca Maag-Streit, Präsidentin des Basellandschaftlichen-Gemeinde-Verbands, sagt hingegen: «Die Unterschiede sind nicht grösser als in den Jahren zuvor. Die Audits zeigen auf, dass kleinere Gemeinden oft nicht dasselbe Knowhow haben wie die Grösseren.»

In verschiedenen Bereichen bestehe jetzt entsprechender Handlungsbedarf. Unter anderem seien die Sozialhilfefälle in der letzten Zeit immer komplexer geworden. Dies führe nicht nur in kleinen, sondern auch in den anderen Gemeinden zu Problemen. Des Weiteren werde der Datenschutz nicht überall korrekt eingehalten und einige Behörden würden immer noch mit veralteten Gesetzesbestimmungen arbeiten. Auch dadurch kommt es zu einer chaotischen Führung der verschiedenen Dossiers. Darüber hinaus stellte das Sozialamt fest, dass die Erreichbarkeit bei den Dienststellen nicht immer gegeben sei.

Gemeinden sind überfordert

«In den grossen Gemeinden kann ein Sozialhilfefall oft durch die Sozialen Dienste erkannt und allenfalls durch geeignete Massnahmen unterbunden werden, so dass es gar nicht zur Sozialhilfe kommt», sagt Maag-Streit. In den kleineren Ortschaften sei die Struktur ganz anders. Oftmals stehe da kein Sozialer Dienst zu Verfügung. Die nötigen Abklärungen von Subsidaritäten und freiwilligen Beratungen seien jedoch dringend nötig.

Diese Probleme zeigen deutlich auf, dass viele Gemeinden stark überstrapaziert sind. Der Landkanton will nun helfen. Nebst den bekannten Schulungen oder Kursen bietet er ab Anfang des Jahres wöchentliche Sprechstunden wie einen juristischen Erfahrungsaustausch an. Auch mit der neuen Teilrevision des Sozialhilfedekrets (die BaZ berichtete) soll die Gleichbehandlung von betroffenden Personen sichergestellt werden – in allen Kommunen.