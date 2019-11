Viel Aufwand für sehr wenig

Tatsächlich wird 2019 als das politische Jahr in Erinnerung bleiben, in dem enorm viel Wahlkampf und dafür kaum noch Sachpolitik betrieben wurde. Auch dann, wenn gerade einmal nicht Wahlkampf war. Die Folge davon ist, dass sich bisher in der politischen Landschaft des Baselbiets trotz scheinbar erheblicher Gewichtsverschiebung bei den Wahlen im Frühling fast gar nichts verändert hat – zumindest noch nicht.

Blenden wir zurück. In den Monaten Februar und März führten vor allem die Sozial­demokraten, die Grünen und die FDP einen intensiven Regierungs- und Landratswahlkampf. Insbesondere für die SP stand sehr viel auf dem Spiel, musste sie doch zurück in die Regierung, koste es, was es wolle. Das ist den Genossinnen und Genossen auch gelungen. Mit Kathrin Schweizer verfügen sie wieder über ein Mitglied in der kantonalen Exekutive, und stärkste Partei im Kanton sind sie auch geworden. Die Grünen konnten ihre Sitzzahl fast verdoppeln und sind jetzt im Verein mit der EVP zur drittgrössten Fraktion geworden. Die SVP hat verloren.

Die Wahlmüdigkeit ist mittlerweile mit Händen zu greifen.

Passiert ist seither nicht viel. In Bezug auf die Regierung gelten wieder die «normalen Verhältnisse» von vor 2015. Und vielleicht weht der Wind im Landrat etwas mehr von links her – jedenfalls wurde der eine oder andere überraschende Entscheid gefällt.

Allerdings stand dabei nichts Weltbewegendes zur Debatte; denn im Wesentlichen behandelte der Rat nur Motionen, Postulate und Interpellationen. Hingegen fehlte es ihm an gewichtigen Gesetzesvorlagen, anhand derer man hätte feststellen können, wie das neue Kantonsparlament wirklich tickt.

Nicht dass es keine solchen Geschäfte geben würde, sie sind aber offenbar noch nicht beratungsreif. Möglicherweise kehrten Kommissionen beim einen oder anderen Geschäft, dessen Vorberatung durch die Landratswahlen unterbrochen worden war, in neuer Besetzung wieder auf Feld eins zurück. Mit der entsprechenden Verzögerung für den Rats­betrieb. Aber vielleicht sorgt die Budgetdebatte im Dezember für Erkenntnisse.