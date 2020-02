Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

In Bubendorf ist am Mittwochabend ein Autofahrer kurz nach 18 Uhr bei einer Ampel auf der Kantonsstrasse in ein stehendes Auto gefahren, meldete die Baselbieter Polizei am Donnerstag.

Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr davon. Vom Unfall waren drei Fahrzeuge betroffen, verletzt wurde aber niemand.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Unfallverursacher. Dieser soll mit einem weissen Kleinwagen unterwegs gewesen sein, der beim Unfall einen Frontschaden davontrug.