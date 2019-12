Uneinigkeit über Geschwindigkeitssenkung auf Hauptstrassen

«Der Kanton sollte Tempo 30 ermöglichen, falls eine Gemeinde das wünscht», sagt auch Silvio Fareri, Präsident der CVP Baselland. Hauptstrassen seien zwar in erster Linie zum Bündeln und Ableiten des Verkehrs angedacht, gibt er zu Bedenken. «Tempo 30 kann auch kontraproduktiv sein. Man sollte darum immer die Vor- und Nachteile einer Geschwindigkeitssenkung abwägen.» Aber diese Aufgabe sei bei den Gemeindegremien am besten aufgehoben.

«Im Grundsatz» gegen Tempo 30 auf Hauptstrassen ist SVP-Präsident Dominik Straumann. «Die Kategorisierung der Strassen hat einen Sinn, irgendwo muss der Verkehr fliessen können», sagt er. «Wenn wir aus den Kantonsstrassen am Ende Spielstrassen machen, verlieren wir den Bezug zur Realität.»

«Reine Schikane»

Tagsüber fliesse der Verkehr in den meisten Ortszentren sowieso kaum schneller als mit 40, gibt Straumann zu bedenken. «Und in der Nacht ist Tempo 30 reine Schikane.» Das Argument höherer Sicherheit weist der SVPler zurück. «Die Technik im Verkehr wird laufend besser, denken Sie an Bremsleistung, Abstandsassistenten, Strassenqualität oder Beleuchtung.» Es bestehe schlicht kein Handlungsbedarf, was die Höchstgeschwindigkeiten auf Hauptstrassen angeht. «Mir sind auch keine Unfälle bekannt, die sich wegen Tempi zwischen 30 und 50 ereigneten», so Dominik Straumann.

Ähnlich tönt es bei Andreas Dürr, Fraktionspräsident der FDP im Landrat. «Wir Freisinnigen sind grundsätzlich dagegen, dass auf Hauptstrassen Tempo 30 eingeführt wird.» Denn diese Massnahme unterlaufe die Strassenhierarchie. «Wenn man will, dass der Verkehr auf den Kantonsstrassen fliesst und nicht auf Quartierstrassen, muss auf den Kantonsstrassen ein höheres Tempo möglich sein.»

Mit jedem Tempo-30-Abschnitt auf Hauptstrassen werde die Strassenhierarchie durchbrochen, argumentiert Andreas Dürr. Es sei zwar richtig, dass das Gesetz tiefere Geschwindigkeiten unter gewissen Bedingungen zulasse. «Aber dabei muss es sich um absolute Ausnahmen handeln.» Allgemein auf «Lärm» und «Verkehrsberuhigung» zu verweisen, könne nicht genügen. «Mir ist keine Baselbieter Gemeinde bekannt, wo Tempo 30 im Ortszentrum angezeigt ist.»

Sollte sich der Kanton also offen für Temposenkungen in den Dorfzentren zeigen, dürfte es von den rechten Parteien Opposition geben.