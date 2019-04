Und wieder steht die SVP am Scheideweg

Bekannte Persönlichkeiten

Neuland hat die Partei am Freitagabend mit ihrer Kandidatenkür für die Nationalratswahlen jedenfalls nicht beschritten. Man setzte auf bekannte Persönlichkeiten. Die beiden Bisherigen Sandra Sollberger und Thomas de Courten mussten sich dem Nominationsverfahren gar nicht erst stellen. Sie wurden gesetzt. In den Wahlkampf begleitet werden sie von Caroline Mall, Dominik Straumann, Andreas Spindler, Jacqueline Wunderer und Reto Tschudin. Sie alle haben sich in ihrer Präsentation auf die bekannten Werte und Themen berufen. Spindler will der nächsten Generation eine ebenso schöne Schweiz hinterlassen, wie er angetroffen hat, und Straumann spielte die Ausländerkarte. Bezeichnenderweise schaffte der einzige «Querdenker» in der Runde, Christian Kern, die Nomination nicht.

Die SVP steht auch jetzt wieder an einem Scheideweg. Auf Straumann wartet in der nächsten Zeit sehr viel Arbeit, will er die Kurve kriegen und seine Partei auf den konsolidierten Stand zu bringen, auf dem er sie bereits wähnt. Dafür werden die guten Wünsche des zu später Stunde in Reinach eingetroffenen Präsidenten der schweizerischen Mutterpartei, Albert Rösti, ebenso wenig reichen wie Straumanns Versprechen, keinen Kurswechsel zu vollziehen.