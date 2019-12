Und wieder einmal gilt: Durchwinken statt wählen

Das ändert freilich nichts an der Tatsache, dass das Agreement längerfristig nicht zu ­befriedigen vermag. Richter­ämter können auf diese Weise theoretisch innerhalb einer Partei fast schon «ersessen» werden. Interessenten in einer Partei müssen nur lange genug warten können; nämlich bis ein Rücktritt ansteht und ihre Partei vorschlagsberechtigt ist. Und weil die Besetzung von Gerichts­präsidien in den Parteien selten erste Priorität geniesst, wirbelt in der Regel weder das Vorschlags- noch das Wahlprozedere irgendwelchen Staub auf.

Zwei Vakanzen

Was nun das Baselbieter Kantonsgericht betrifft, so entstehen in absehbarer Zeit, spätestens aber im Frühling 2022, zwei Vakanzen bei zwei Präsidien. Die beiden Präsidentinnen Christine Balzer (Abteilung Zivilrecht) und Franziska Preiswerk (Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht) haben das ordentliche Rentenalter erreicht. Sie kommen daher für eine Wiederwahl im Frühling 2022 nicht mehr infrage, sofern sie ­überhaupt die laufende Amts­periode beenden.

Eine Doppelvakanz aber – sei es 2022 oder bei einem gemeinsamen Rücktritt schon vorher – könnte ein Minimum an Spielraum bei der Wahl der Nach­folgerinnen oder Nachfolger bieten, indem beispielsweise eine CVP-Nachfolgerin für das bisher von der FDP besetzte Präsidium und umgekehrt möglich wäre. Es sei denn, man würde das Postulat von Marc Schinzel doch noch umsetzen, oder das starre Agreement würde sein natürliches Ende erreichen, und es könnten wieder richtige Wahlen im Landrat stattfinden.