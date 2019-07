Unbekannter überfällt Tankstellenshop in Zwingen

Als eine Angestellte des Tankstellenshop Coop-Pronto in Zwingen am Donnerstagmorgen ihre Arbeit aufnahm, gelang es einem Unbekannten, in die Räumchlickeiten einzudringen. Gemäss Kantonspolizei Basel-Landschaft bedrohte der Mann dann die Angestellte mit einer Waffe und erbeutete Bargeld im niederen fünfstelligen Bereich. Der Mann floh darauf zu Fuss in unbekannte Richtung. Die Kantonspolizei löste eine Fahndung aus, doch der Täter ist noch nicht gefasst.