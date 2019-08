Unbekannte zündeten mutwillig Holzstapel an

Die Einsatzzentrale der Polizei Basel-Landschaft erhielt am Samstagabend gegen 22 Uhr Meldung, dass in Bubendorf ein Holzstapel in Brand stehe. Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, stand ein Bund Holzspälten bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr habe den Brand jedoch rasch unter Kontrolle gebracht und so ein Übergreifen der Flammen auf den ganzen Holzstapel verhindern können, berichtet die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung vom Sonntagmorgen. Verletzt habe sich beim Brand niemand