Umbau für 300 Millionen, um den Viertelstundentakt zu ermöglichen

Das Ziel ist eine Kapazitätserweiterung: Künftig soll die S-Bahn zwischen Basel und Liestal im Viertelstundentakt verkehren. Auch für weitere Angebotsausbauten ist die Entflechtung nötig.

Neue Brücke ermöglicht Ausfahrt via Güterbahnhof

Mit dem Projekt soll erreicht werden, dass sich die Züge des Güter-, Fern- und Regionalverkehrs weniger in die Quere kommen. Es entsteht ein Bypass für die dicht befahrene Hauptausfahrt des Bahnhofs Basel SBB: Die S-Bahn-Züge in Richtung Liestal und Fricktal sollen nach Muttenz gelangen, ohne die Fahrwege anderer Züge kreuzen zu müssen.

Dazu umfahren sie die Hauptausfahrt in Basel via Güterbahnhof und nutzen schliesslich die neue, rund 360 Meter lange Eisenbahnbrücke beim Donnerbaumquartier in Muttenz. Mit dieser Brücke werden die drei bestehenden Gleise der Hauptausfahrtsstrecke überquert.

Die Donnerbaumbrücke von unten. Visualisierung: SBB/Dorothea Hochuli

Im Rahmen des Projekts wird auch der Bahnhof Muttenz umgebaut. Neu sollen alle S-Bahnen in Richtung Pratteln auf Gleis 4 einfahren. Das bestehende, 218 Meter lange Perron beim Gleis 4 wird abgebrochen und durch ein neues ersetzt, das über 73 Meter überdacht wird.

Angepasst wird zudem die Unterführung. Sie wird breiter und etwas weniger steil und soll so für Behinderte besser zugänglich sein. Einen neuen Fussweg erhalten auch die Studenten, die via Grenzacherbrücke schneller und direkter zur FHNW gelangen. Das Gleis 4 wird heute hauptsächlich von Güterzügen befahren. Diese werden künftig durch den Rangierbahnhof geleitet.