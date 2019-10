Überfall auf Post: Mitarbeiter mit Waffe bedroht und gefesselt

Drei Männer überfielen am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr Mitarbeiter der Postfiliale in Zwingen. Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, wurden die beiden Mitarbeiter vor der Post unvermittelt angegriffen und mit einer Waffe bedroht. Danach fesselten die Täter sie und flüchteten aus bislang unklaren Gründen zu Fuss in Richtung Industriegebiet «Ried» – ohne Beute.