Trinken verboten!

Die erste Medienmitteilung der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) ging heute kurz nach halb zwölf raus, mit der Bitte, die Meldung schnell und über alle zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle zu verbreiten. Das kantonale Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hat bei Messungen festgestellt, dass sich im Trink­wasser der Stadt Liestal Fäkalbakterien befinden. Arisdorf, Lausen, Seltisberg, Lupsingen und Nuglar sind ebenfalls betroffen, da sie Wasser von Liestal bezogen ­haben.

Bis sämtliche Leitungen dekontaminiert sind, kann es Tage dauern. Heute Abend hat man begonnen, das Trinkwasser zu chloren, um die mikrobiellen Verunreinigungen zu beheben. Vor Donnerstag ist nicht mit einer Entwarnung zu rechnen.

Gründe noch unklar

Die Gründe für die Verunreinigung sind noch unklar. Möglich wäre ein Leitungsbruch, bedingt durch die vielen Baustellen in der Stadt Liestal. «Das ist einer von mehreren Ansätzen, die wir derzeit verfolgen», so VGD-Sprecher Rolf Wirz. Es könne aber genauso gut ein defekter UV-Filter einer Trinkwasseraufbereitungsanlage verantwortlich sein. Er glaubt hingegen nicht, dass Gülle in eine Leitung geraten sei. «Da müsste ein Bauer absichtlich gehandelt haben, und das bezweifle ich.» Zudem werde Gülle in der Regel vor Regen ausgebracht, und danach sehe es im Moment nicht aus.

Kolibakterien können Magen-Darm-Beschwerden und Durchfall auslösen. Säuglinge, Kleinkinder und immungeschwächte Menschen sind besonders gefährdet. Die Einwohnerinnen und Einwohner der betroffenen Gemeinden werden daher dringend aufgefordert, das Leitungswasser vor Gebrauch mindestens drei Minuten lang abzukochen und Babynahrung möglichst nur mit Mineralwasser zuzubereiten. Das Wasser kann aber problemlos für die persönliche Körperhygiene verwendet werden. Für weitere Fragen oder bei Problemen hat der Kantonale Krisenstab eine Hotline mit der Nummer 0800 800 112 eingerichtet.

Rolf Wirz beurteilt die Lage bisher als «relativ ruhig». Es ­hätten sich rund fünf Personen gemeldet, die über Durchfall geklagt haben. Aber auch jemand, der nicht in einer der betroffenen Gemeinden wohne. Die Erkrankung müsse nicht unbedingt mit der Wasserverunreinigung zu tun haben. «Es könnte auch eine Magen-Darm-Grippe sein.» Er selber habe am Morgen noch Hahnenwasser getrunken, und es gehe ihm gut.

Auf der Notfallstation des Kantonsspitals Baselland in Liestal scheint die Situation ebenfalls entspannt. Es gebe keine Häufung der möglichen Symptome, sagt Sprecherin Anita Kuoni. Für die Patienten und Mitarbeiter des Spitals bestehe keine Gefährdung. «Wir haben umgehend die Betriebsfeuerwehr aufgeboten, die auf allen Stationen informiert und die Wasserspender und Kaffeemaschinen deaktiviert oder gekennzeichnet hat.»