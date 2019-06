Traktor überschlägt sich - zwei Personen verletzt

Nach den bisherigen Erkenntnissen ereignete sich das Unglück am Montag gegen 14.45 Uhr, als der 72-jähriger Landwirt mit seinem Traktor, inkl. Anhänger, und zwei Mitfahrern im Gebiet Hornenberg in Bennwil unterwegs war. Im steilen Gelände sei der Traktor ins Rutschen geraten und sei dann in der Folge gekippt. Erst nach rund 60 Metern und zahlreichen Überschlägen kam er zum Stillstand.