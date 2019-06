Tour de Suisse kommt in die Region: «Es wird ein Fest»

Nach 13 Jahren kommen sie zurück: Die Radfahrer der Tour de Suisse beenden morgen Dienstag die vierte Etappe in Arlesheim und starten am Mittwochmorgen die fünfte Etappe in Münchenstein. Die Arlesheimer Talstrasse verwandelt sich am Tag der Ankunft in eine grosse Festmeile. Erwartet werden zwischen 2000 und 10000 Besucher. Mit einer Gewerbeausstellung und vielen Attraktionen will das lokale Organisationskomitee Besucher aus der ganzen Region für den Radsport begeistern. «Es wird ein Fest für die ganze Familie», sagt Marc Rüdisühli, Präsident des lokalen Organisationskomitees. Ein Pumptrack, eine Hüpfburg, ein Velo in luftiger Höhe und viele weitere Aktionen runden das sportliche Programm ab. 1400 Schülerinnen und Schüler aus Arlesheim und Münchenstein sind eingeladen, das Spektakel aus nächster Nähe mitzuverfolgen.