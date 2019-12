Tod im Schwimmbad: Straftat ausgeschlossen

Der Vorfall warf Fragen auf: Am Morgen des 29. Juni 2019 trieb eine 27-jährige Frau reglos im Wasserbecken des Schwimmbads in Itingen. Zuerst glaubte man, sie sei am Tauchen. Doch als ihr Freund merkte, dass etwas nicht stimmte, eilte er zu ihr und zog sie aus dem Wasser.