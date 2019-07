Tagesrekord: 20,35 Meter

Unschlagbarer Meister

Die heissen 37 Grad lockten das Publikum nicht in Scharen auf den Hof Breitfeld oberhalb Wintersingen. Wer trotzdem kam, durfte auf einer Kirschen-Safari in Erntewagen durch eine Niederstammanlage einiges an Wissenswertem über die Kirschenproduktion erfahren. Ein Streichelzoo und eine Spielolympiade unterhielten die Kinder, während die «Alphorngruppe am Waldrand» für die Musik sorgte.

Stattliche 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligten sich am Kirschensteinspucken. In der Kategorie der Damen triumphierte Jeanette Niklaus. Ihr Stein flog 11,70 Meter weit.

Die Königin der Früchte

Der amtierende Schweizer Meister, Gustav Gantenbein, war unantastbar in der Kategorie Herren. Er spuckte im Final 19,99 Meter weit, in der Qualifikation gar 20,35 Meter. In der Kategorie Kinder bis Jahrgang 2004 siegte David Brunner mit 9,84 Metern. Sie alle dürfen an den Schweizer Meisterschaften vom 4. Juli im Hauptbahnhof von Zürich teilnehmen.

«Das Fest ist der perfekte Botschafter für die Königin der Früchte», lobte die Baselbieter Regierungspräsidentin Monica Gschwind. Was die Bauern leisten, nannte Gschwind «wirklich einen Krampf», bezeichnete die Landwirte gleichzeitig als «sehr innovativ». Sie verriet, dass sie gerne mit dem Rennvelo durchs Baselbiet fahre, wenn die Kirschbäume blühen. Unvergesslich geblieben sei ihr, wie sich vor zwei Jahren die Baselbieter und die Zuger Exekutive trafen, und beide hatten als Geschenk Kirsch im Gepäck. Monica Gschwind sagte mit einem Lächeln zum Publikum: «Ich liebe die Kirsche in allen Formen heiss.»