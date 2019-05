Südländische Verhältnisse

Früher waren die hiesigen Winzer immer etwas neidisch. Nicht so 2018: «Wir konnten in kurzen Hosen lesen», schwärmt Urs Jauslin aus Muttenz. «Von diesen südländischen Verhältnissen ­haben wir geträumt.» Überhaupt zeigten sich die Vertreter des ­Verbandes der Weinproduzenten Region Basel-Solothurn anlässlich der Medienorientierung vom Dienstag in Basel durchs Band zufrieden mit dem Rebjahr 2018.