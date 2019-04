Studis sind kein leuchtendes Vorbild

Auch ein Klotz, wenngleich deutlich eleganter, ist der Neubau der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Muttenz. Dort verhält es sich umgekehrt: Tagsüber fällt der markante Quader weniger auf als in der Nacht. Dann leuchtet das Gebäude in voller Pracht. Was anfänglich baubedingt war und dann später, in den ersten Monaten des Betriebs, aufgrund eines technischen ­Fehlers, ist mittlerweile zum nächtlichen Alltag geworden und dem Fleiss der Mitarbeiter und Studenten der Fachhochschule geschuldet. Ausser im Eingangsbereich und in den Treppenhäusern, wo Vorschriften die Dauerbeleuchtung bedingen, sind überall im Gebäude Bewegungssensoren installiert. Erst wenn die Studis den Raum verlassen – oder beim Lernen einschlafen –, gehen die Lichter aus.

Lampen auf einer Länge von 13 Kilo­metern

Über 4000 Studenten sind in einer der fünf Hochschulen im Campus Muttenz eingeschrieben. All jenen steht das Gebäude jederzeit offen. Doch nicht nur ihnen: Auch die übrigen der rund 12'000 Studis der FHNW haben jederzeit Zugang zum Gebäude in Muttenz. 24 Stunden pro Tag während 365 Tagen im Jahr. Ein Angebot, das auch mitten in der Nacht rege genutzt wird, wie Sprecher Dominik Ehrsam gegenüber der BaZ versicherte. Auch viele Mitarbeiter würden nachts an ihren Projekten arbeiten.

Während die im Minergie-­Gebäude verbauten 13 Kilo­meter langen Reihen mit LED-Lichtern glühen, denken die Studenten und Mitarbeiter des in Muttenz beheimateten Instituts für Energie am Bau unter anderem darüber nach, wie man die Energieeffizienz in Gebäuden verbessern kann.

Absolventen des Studiengangs Energie- und Umwelttechnik lernen etwa «die notwendigen Fähigkeiten, um Umwelt­management in Betrieben einzuführen». Im Roche-Turm in Basel hat das offenbar schon jemand umgesetzt. Dort wird nachts Energie gespart – und tagsüber mehr verdient.