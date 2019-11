Strassensperrung wirft Fragen auf

Wenn ein Auto Öl verliert und dieses in die Kanalisation fliesst oder wenn beim Betonieren Abwässer irrtümlich abgeleitet werden, dann wird häufig ein Verfahren eingeleitet. Wenn in der Landwirtschaft Gülle aus einer Jauchegrube austritt oder das Poolwasser fälschlicherweise nicht richtig abgepumpt wird, dann tritt meistens die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Untersucht wird, ob sich jemand strafbar gemacht hat. Bei einem Vorfall Ende Oktober in Binningen wurde dieses Prozedere nicht wie gewohnt durchgeführt.