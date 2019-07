Sterbehelferin muss nicht ins Gefängnis

Im vorliegenden Fall könne, gestützt auf das Gutachten von Graf, davon ausgegangen werden, dass die verstorbene Patientin in zwei von drei Punkten urteilsfähig gewesen sei: Sie habe ihre gegenwärtige Lebensqualität einschätzen und die End­gültigkeit des Todes erkennen können. Einzig die zukünftige Lebensqualität und die mögliche Heilung ihrer Krankheit habe sie, aufgrund ihrer Symptome, nicht richtig überblicken können. In den wesentlichen Punkten sei die Patientin deswegen urteilsfähig gewesen. Somit entfällt der Vorwurf der vorsätzlichen Tötung. Das Gericht weist Preisig jedoch darauf hin, dass diese Abwägung auch anders hätte ausfallen können und dass sie «nur sehr knapp an einer Verurteilung wegen eines Tötungsdeliktes» vorbeigekommen sei.

Kompetenzüberschreitung

Es wirft Preisig vor, sehr unsorgfältig mit Patienten und Medi­kamenten umgegangen zu sein. Preisig sei eine «Überzeugungstäterin, die Sterbehilfe möglichst unbürokratisch durchführen will und sich dabei wenn nötig nicht an das Gesetz hält». Da sie es unterlassen habe, für die Patientin weitere Abklärungen zu treffen, obwohl sie sich bewusst war, dass die Urteilsfähigkeit im konkreten Fall der heikelste Punkt war, habe sie die Sorgfaltspflichten als Ärztin verletzt.

Preisig hatte es im vorliegenden Fall unterlassen, einen Psychiater hinzuzuziehen. Allein einen Hausarztkollegen mit einer psychiatrischen Weiterbildung hatte sie beauftragt, einen Bericht zu verfassen. Für das Gericht eine klare Kompetenzüberschreitung: «Es ist geradezu grotesk, dass Sie es wagen, ihre eigene Fähigkeit und die des anderen Hausarztes auch nur in die Nähe der Fä­higkeiten eines ausgebildeten Psychiaters zu stellen. Und dies, obwohl Sie über keinerlei psychiatrische Fortbildungen verfügen.» Ausserdem hätte Preisig in die Herstellung des Medikamentes eingegriffen, indem sie die Dosierungen mehrfach neu etikettierte. Dies zeige eine «nicht akzeptable Gleichgültigkeit gegenüber dem Gesetz». Im Falle der verstorbenen Patientin habe sich Preisig nicht genügend bemüht, einen Psychiater zu ­finden.

Gegen das Urteil haben die Parteien nun zehn Tage Zeit, Berufung beim Kantonsgericht einzulegen. Für Gall ist jedoch klar: «Wir werden das Urteil im Punkt des Verstosses gegen das Heilmittelgesetz weiterziehen. Für mich ist nicht erkenntlich, weshalb meine Mandantin unsorgfältig gehandelt hat, wenn das Gericht doch zum selben Schluss, nämlich der Urteilsfähigkeit, kommt.» Die Staatsanwältin Evelyn Kern möchte zuerst die schriftliche Begründung abwarten. Für sie zeigt der Entscheid jedoch den fehlenden Gesetzesartikel, der Ärzten vorschreibt, einen sachverständigen Psychiater für die Beurteilung der psychischen Einsichtsfähigkeit herbeizuziehen.