Sterbehelferin Erika Preisig findet, ein begleiteter Freitod solle möglich sein

«Hilfe beim Sterben oder Hilfe zum Sterben?», fragte am Mittwochabend die EVP Muttenz-Birsfelden und lud mit Gerhard Gerster und Erika Preisig zwei Persönlichkeiten ein, die im gleichen Feld auf unterschiedliche Art und Weise wirken.

Als evangelisch-reformierter Pfarrer und Seelsorger im Felix-Platter-Spital und Betreuer der Mobilen Seelsorge und von Spiritual Care – beides interreligiöse Gemeinschaftsprojekte – begleitet Gerhard Gerster Menschen im Rahmen der Palliative Care, in der versucht wird, auf dem letzten Lebensabschnitt Schmerzen, Atemnot und Ängste zu lindern. Die Baselbieter Ärztin Erika Preisig ist mit ihrem Verein Lifecircle und der Stiftung Eternal Spirit schweizweit als Sterbehelferin bekannt. Da prallen verschiedene Weltanschauungen aufeinander, mochte man sich denken. «Ihre Haltungen sind nicht ganz so gegensätzlich, wie es anfänglich schien», merkte nach den beiden Referaten ­Organisatorin Corina Schweighauser von der EVP an. «Beiden geht es darum, das Lebensende so angenehm wie möglich zu ­gestalten.»