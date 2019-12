Steingärten sorgen für Aufregung

Harte Kost hatte der Liestaler Einwohnerrat am Mittwochabend zu verdauen, als er Budget und Jahresprogramm 2020 zu verabschieden hatte. Das Budget der Erfolgsrechnung sieht nämlich für das kommende Jahr ein Defizit von knapp zwei Millionen Franken vor. Schuld daran ist in hohem Mass der prognostizierte Steuerertragseinbruch aufgrund der im November vom Volk gutgeheissenen SV 17 im Umfang von 2,4 Millionen Franken. Dieser wird mit dem Anteil von 440 000 Franken an den direkten Bundessteuern nur ungenügend aufgefangen. Doch trotz dieser tiefroten Zahlen sorgte das Traktandum im Stadtparlament kaum für Aufregung.