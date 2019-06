Staatswein: Krönung einer langen Winzer-Karriere

Die Ambiance könnte nicht passender sein. Im angenehm kühlen Gewölbekeller des Schlosses Ebenrain, wo geradezu auch Wein in Holzfässern lagern könnte, greift die zwölfköpfige Jury bereits zum vierten Mal an diesem Tag zu den Gläsern. Die Königskategorie mit den Blauburgundern steht an.