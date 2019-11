Spitalstrategie Baselland: Was bedeutet sie für Patienten und Steuerzahler?

Was kostet mich als ­Steuerzahler die Sanierung der ­Spitalbauten?

Nichts. Das Kantonsspital Baselland muss die Investitionen in neue Spitalbauten aus eigenen Mitteln finanzieren.

Muss ich mich jetzt auf einen verschärften Wettbewerb zwischen den Spitälern der Kantone Basel-Stadt und ­Baselland einstellen?

Ja. Zwar werden die beiden ­Basel künftig ihre Spitallisten aufeinander abstimmen, wie es die vereinbarte Kooperation verlangt. Doch in weiten Teilen des medizinischen Angebots kämpfen die öffentlichen Spitäler in beiden Kantonen – in manchen Bereichen auch die Privatspitäler – um die gleichen potenziellen Patienten. Die von den Stimmberechtigten in Basel-Stadt abgelehnte Fusion der Spitäler der beiden Kantone zwingt die Spitäler zum Wettbewerb, wollen sie über­leben.

Gelingt es mit der Strategie «Fokus» auch die ­Hochschulmedizin in der Region Basel zu sichern?

Vielleicht. Das Universitätsspital Basel bleibt das kleinste Universitätsspital der Schweiz und wird in einigen medizinischen Bereichen in Zukunft um die geforderten Fallzahlen kämpfen müssen. Die medizinische Forschungsarbeit des Kantonsspitals Baselland wird auch in Zukunft an die Universität Basel angebunden sein, auch mit eigenen Lehraufträgen. Die Kooperation zwischen dem Spital Bruderholz und der Hirslanden-Gruppe wird ebenfalls dazu beitragen, dass die universitären Leistungen gestärkt werden.