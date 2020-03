So funktionieren die mobilen Test-Teams im Baselbiet

Ab Mittwoch können Baselbieter Ärzte ihre Patienten aber auch in eine der beiden Abklärstationen schicken, die der Krisenstab dieser Tage aufbaut. Ein Standort ist das Kuspo in Münchenstein, der andere liegt im Gebiet Stutz in Lausen. Als dritter Bestandteil dieses Massnahmenpakets soll das Bruderholz ab 22. März zum Referenzspital werden. Dort werden die Corona-Fälle gebündelt.

Das übergeordnete Ziel lautet, die Spitäler so gut wie möglich freizuhalten für jene, die aufgrund eines schweren Verlaufs der Corona-Erkrankung, aber auch wegen anderer Notfälle und Leiden, auf eine Betreuung angewiesen sind.

Fachleute gesucht

Wie lange die Tests, Masken, Schutzanzüge und anderen notwendigen Mittel noch ausreichen werden, um die medizinische Versorgung im Kanton sicherzustellen, darüber konnte am Montag mit Blick auf die ungewisse Entwicklung niemand Auskunft geben. Um die Situation besser meistern zu können, sind die Behörden bestrebt, dass die exponentielle Verbreitung der Krankheit so stark wie möglich abflacht. Man gibt sich zuversichtlich und scheint sich nicht allzu stark vor einem Materialengpass zu fürchten.

Was die personellen Ressourcen angeht, so suchen der Krisenstab und das Kantonsspital Baselland gemeinsam nach Fachleuten, um die Abklärungsstationen in Münchenstein und Lausen betreiben zu können. Reiniger appelliert: «Für den Moment haben wir ausreichend Personal, aber wir brauchen auch in Zukunft sehr viele ausgebildete Leute.»