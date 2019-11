Skepsis in Reinach wegen geplanter 5G-Antenne

Es ist ein Thema, das zurzeit viele Leute in der Schweiz umtreibt: die 5G-Antennen, die im ganzen Land errichtet werden. Die neue Mobilfunktechnologie verspricht ein schnelleres Netz, löst aber bei vielen Menschen Ängste wegen der Strahlenbelastung aus. So auch in Reinach: Die Swisscom plant, ihre bestehende Antenne an der Graham-Bell-Strasse 4 auf 5G umzurüsten. Gegen dieses Vorhaben reichten im August mehrere Anwohner eine Sammeleinsprache ein, die momentan vom zuständigen Lufthygieneamt beider Basel geprüft wird.