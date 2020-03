Singen ist die Muttersprache des Menschen

Wer die Ausstellung betritt, nimmt als Erstes einen Rhythmus, ähnlich einem Herzschlag, wahr. Zur linken Hand steht eine Reihe von Notenständern, und an der gegenüberliegenden Wand sind berühmte Zitate zum Thema angebracht. «Singen ist die eigentliche Muttersprache des Menschen», steht da etwa geschrieben. Der berühmte Musiker Yehudi Menuhin hat diesen Satz einmal geäussert.

Den Rhythmus im Pulsschlag

«Die Forscher wissen, dass Menuhin recht hat», sagt Pit Schmid, Projektleiter der Ausstellung. «Vermutlich gab es den Gesang in Form eines singenden Rufens bereits vor der Entwicklung des menschlichen Sprechens.» Man vermute den evolutionären Ursprung des menschlichen Gesangs, als Mütter ihren Kindern etwas zur Beruhigung vorsangen. Dass wir den Rhythmus in uns tragen, beweist der Pulsschlag, der uns das Leben lang begleitet.

Singen können jedoch nicht nur Menschen, auch Tiere geben Laute von sich. Dazu widmet sich die Ausstellung mit einigen Hörstationen, an denen beispielsweise den Geräuschen einer Maulwurfgrille oder eines Knurrhahns gelauscht werden kann.

Die eigene Stimme erkunden

Die Ausstellung nimmt das Musikalische auch in der Konzeption auf, denn sie ist in fünf Strophen aufgebaut.«Die Strophen selber sind in acht Takte unterteilt. Dasist etwas, das in unserem Kulturkreis in Liedern sehr oft vorkommt», erklärt Ausstellungsgestalterin Caroline Schmidt. Man habe sich bewusst gegen eine elitäre und distanzierte Anmutung entschieden. «Deshalb haben wir in den einzelnen Strophen die Möblierung an Alltagsgegenstände angelehnt.» So sind etwa Küchentische und Werkbänke anzutreffen, und bei den Audio- und Videostationen laden gemütliche Sofas zum Hinsetzen ein.

«Singen stärkt den Gemeinsinn. Wenn man zusammen singt, verbindet man sich im Takt», führt Schmid weiter aus. Dieser Aspekt spielt heute noch eine Rolle, man denke an Fan-Chöre in Fussballstadien, Kirchgesänge oder an die Casting-Shows, wo das Singen eine Renaissance erlebt. «Mit dem Singen macht man sich etwas nackig, man outet sich damit. Das scheint ein Bedürfnis der heutigen Zeit zu sein.»

Deshalb sei die Idee zu dieser Ausstellung aufgekommen, erklärt Schmid. Sie will nicht nur informieren, sondern auch dazu animieren, den Rhythmus, die Melodie und die eigene Singstimme zu erkunden. Dafür stehen etwa acht Tonkabinen bereit, in denen man in einem Art Crashkurs einiges über Rhythmus, Melodie, Atmung und Interpretation lernen kann. In der Soundwerkstatt können Besucher einen eigenen Song entwickeln.

Anhand von vier Liedern besteht die Möglichkeit, sich gesanglich zu verbessern. «Die Idee ist, dass man eines dieser Lieder etwas besser lernt und das vielleicht so gut, dass man es am Schluss in der Singbar vor Publikum vortragen kann», so Schmid. Die Singbar befindet sich am Ende der Ausstellung und bietet die Möglichkeit für Karaoke.

«La, la, la. Eine Ausstellung zum Mitsingen» findet vom 14. 3. 2020–15. 8. 2021 statt. Es sind öffentliche Führungen vorgesehen. www.museum.bl.ch