Sie suchen die Nähe zum Publikum

Das Programm erinnert eher an Theater als an Zirkus. Erzählt werden Geschichten von enttäuschten Stierkämpfern, Prinzessinnen ohne Schuhe oder der Reise eines indischen Jungen und seines Elefanten. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Kindertheater, soll auch Erwachsene anregen: «Die Vielschichtigkeit erlaubt allen, einen persönlichen Bezug zur Geschichte zu machen», sagt Dietrich. Das kommt an: So manch einer sei schon in Tränen ausgebrochen.

Seit 21 Jahren bilden Dietrich und seine Partnerin aus dem Kleinbasel das Duo hinter dem Namen Minicirc. Verändert habe sich einiges, sagt Dietrich, der traditionelle Zirkus stehe auf dem Prüfstand. Erst wenige Wochen ist es her, dass der Circus Nock als ältester Zirkus der Schweiz aus finanziellen Gründen seine Lichter löschen musste. «Es ist schwieriger geworden, die Leute zu erreichen», sagt Dietrich. Zu tun habe das vor allem mit dem Internet, das viele Inhalte jederzeit verfügbar mache. Das habe die Leute abgestumpft, sagt er. «Durch die Leistung von Artisten allein wird man nicht berührt.»

Gefühle statt Akrobatik

So entschieden sich Fiedler und Dietrich nicht nur altersbedingt dazu, weniger Akrobatik und stattdessen mehr Gefühle zu zeigen. «Die Figur steht im Vordergrund», sagt Dietrich. Der ausgebildete Schauspieler ist sicher: «Man kann keine Figur spielen, die man nicht in sich trägt.» Die Sorgen des Alltags dürfe man dabei nie auf die Bühne nehmen. Ein Clown zum Beispiel kenne keine Probleme. «Er ist wie ein Kind, das alles neu entdeckt.» Schaffe man die Trennung nicht, könne man depressiv werden.

Eine Nähe zum Publikum zu schaffen, das war für das Zirkuspaar von Anfang an zentral. 50 Personen haben im Theaterzelt des Minicirc Platz. Das wohl kleinste reisende Kulturlokal misst im Durchmesser gerade mal 6,5 Meter. «Ich will die Leute sehen», sagt Dietrich, «in grossen Zirkuszelten sehe ich nicht mal die erste Reihe.» Dies habe nicht allein mit seiner Kurzsichtigkeit zu tun, sagt er und lacht.

Finanziert wird das Projekt nur von Eintritten. «Wir versuchen, möglichst viel alleine zu machen, um die Kosten tief zu halten», sagt Dietrich.

Nicht nur fröhliche Themen werden in den Stücken des Zirkustheaters angesprochen. In der Geschichte «Karun & Amar» geht es auch um den Tod. «Kinder und Erwachsene sollen merken, dass Trauer normal ist», sagt Dietrich. Entlassen werden die Zuschauer aber immer mit einem positiven Ende, verrät er.

Programm: «Karun & Amar» und «Wo drückt der Schuh».Vorstellungen in Dornach, Park bei der Jugendmusikschule: 31. Mai 19 Uhr, 1. Juni 15 und 19 Uhr, 2. Juni 15 Uhr.Vorstellungen in Rheinfelden, ­Zähringerplatz: 5. Juni 17 Uhr, 6. Juni 17 Uhr, 7. Juni 19 Uhr, 8. Juni 15 und 19 Uhr, 9. Juni 15 und 19 Uhr, 10. Juni 15 Uhr.Tel. 079 697 08 72, www.minicirc.ch