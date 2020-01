Seniorin fährt gegen Laterne, eine Mauer und zweite Laterne

Am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr verunglückte Autofahrerin auf dem Weg vom Schönthal nach Griebenach, wie die Baselbieter Polizei mitteilt. Auf der Höhe Gemeindeversammlung verursachte die 84-jährige Frau einen Selbstunfall. Die Wagenlenkerin habe die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei ohne zu bremsen in eine Strassenlaterne und in eine Gartenmauer gefahren, schreibt die Polizei. «In der Folge rollte der Personenwagen mehrere Meter retour, kollidierte mit einem weiteren Kandelaber und kam anschliessend zum Stillstand.»